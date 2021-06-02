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Благотворительный фестиваль «Я верю» для детей-сирот прошел в Москве
Фото: Департамент культуры города Москвы

Благотворительный фестиваль «Я верю» для детей-сирот прошел в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

В День защиты детей, 1 июня, в столичном «Культурном центре ЗИЛ» прошел благотворительный фестиваль «Я верю» для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в Департаменте культуры Москвы.

Фестиваль ежегодно проводят при поддержке Департамента культуры города Москвы. Отмечается, что в 2021 году мероприятие прошло с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. От его имени к гостям с речью обратился Преосвященнейший Стефан епископ Клинский.

В рамках фестиваля провели два концерта, которые посетили более тысячи гостей. Среди присутствующих были подопечные домов-интернатов и детских домов, многодетные и малообеспеченные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья. В организации постановки «Лестница в небо» и других мероприятиях участвовали 60 детей, которым помогали более 100 волонтеров.

На фестиваль также приехали такие звездные гости, как Полина Максимова, Зоя Бербер, Мария Кравченко, Олег Верещагин и другие.

Ранее москвичам рассказали, как столичные волонтеры помогают детям.

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