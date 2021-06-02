Столтенберг перечислил основные темы саммита НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на саммите в Брюсселе 14 июня лидеры стран альянса будут обсуждать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и вопросы, касающиеся России. Об этом политик заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

— Я уверен, что лидеры НАТО во время встречи обсудят этот вопрос. Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим ее поведение, — сказал генсек.

Столтенберг также поддержал введенные после инцидента санкции Евросоюза и Великобритании против Белоруссии.

По его мнению, поступок белорусских властей абсолютно неприемлем.

— Это сильное послание о том, что есть последствия, если режим продолжает такое поведение, — цитирует генерального секретаря РИА Новости.

Напомним, пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в итоге задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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