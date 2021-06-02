Следком проверит частную клинику Москвы после некачественной пластической операции

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

Следователи проверят информацию о некачественных услугах, которые оказала пациентке частная клиника. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В сюжете одного из федеральных каналов прозвучало, что девушка обратилась к пластическому хирургу и ей провели дорогостоящую операцию. Однако качество услуги не устроило пациентку.

Правоохранители проверят действия сотрудников клинки, а также выяснят, действительно ли их услуги не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «ВМ» сообщала, что уголовное дело возбудили в связи с падением футбольных ворот на ребенка в Москве.

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