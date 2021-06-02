Эксперты рассказали об экологичности проекта «Северный поток – 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Просьбу немецкий экологов, обращенную к регулятору Федеративной Республики Германии, об отзыве разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» прокомментировал заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Ананских.

По его словам, подобные меры не скажутся на ситуации, которая складывается вокруг российского проекта. Депутат считает, что уже достаточно долго работает аналогичный «Северный поток», который до сих пор не создал проблем для экологии. Отсюда можно сделать вывод, что его «младший брат» - «Северный поток – 2» - тоже будет экологически чистым, отмечает RT.

— Естественно, по данному поводу была проведена не одна экспертиза. Еще один иск экологов — лишь очередная попытка затянуть время строительства, — подчеркнул Игорь Ананских.

В свою очередь, экономист Андрей Лобода утверждает, что энергоресурсы России являются драйвером для экономического роста стран Евросоюза. По словам эксперта, позади осталась схватка, которая происходила между Соединенными Штатами и Европой по поводу российского газопровода.

— Однако применение Вашингтоном санкций в отношении «Северного потока – 2» оказалось нежизнеспособным. На сегодняшний день российский газ представляет собой безупречный энергоресурс с точки зрения экологии, скорости и надежности поставок, — пояснил экономист.

Трубопровод «Северный поток -2», согласно задумке, будет поставлять из России в Германию до 55 миллиардов кубометров газа ежегодно, отмечает ФАН.

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