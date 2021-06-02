Названы факторы, сказавшиеся на укреплении позиций рубля

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 2 июня на столичной бирже, курс доллара снизился на 0,03 процента — до отметки 73,48 рубля за доллар.

Накануне, 1 июня, этот показатель составил 73,51 рубля за доллар. Инвесторы считают, что основным фактором, влияющим на позиции отечественной валюты, продолжает оставаться геополитика. Большую поддержку рублю оказывают высокие цены на сырье, обусловленные позитивными данными комитета ОПЕК. Свои плюсы дают и оказавшиеся в тупике переговоры с Ираном по поводу ядерной сделки. В скором времени они могут быть приостановлены и перенесены на другой срок.

По мнению участников валютного рынка, Центральный банк России должен поддержать национальную денежную единицу, озвучив на заседании 11 июня решение по процентной ставке. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика пришла в себя от «коронакризиса», поэтому регулятору нужно вводить ужесточенную денежно-кредитную политику, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем экономист Михаил Хазин заметил, что еще несколько недель назад появились разговоры на тему вероятности новой волны девальвации рубля.

— Как мне кажется, Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на продукты. С тех пор за это время курс национальной валюты почему-то не падал, — пояснил Михаил Хазин.

Он добавил, что отечественная валюта даже укрепила свои позиции, в чем эксперт увидел некоторую связь, отмечает «Царьград».

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