Билл Гейтс призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что богатые страны в этом году должны пожертвовать более одного миллиарда доз вакцин. Это нужно для обеспечения равного доступа к ним у всех стран.

— Страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно. То есть без сокращения своих усилий по вакцинации эти страны могут стать частью усилий по увеличению доступности вакцин в мире, если они поделятся избыточными дозами, — отметил Гейтс.

Он призвал к сотрудничеству с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и подсчитал разницу в количестве полученных вакцин в бедных и богатых странах. Согласно его утверждению, более 80 процентов из первого миллиарда препаратов было направлено людям из богатых стран и только 1,2 процента дошли до людей из стран с низким доходом.

— Никто не находится в полной безопасности от COVID-19, пока все не будут иметь равный доступ к вакцинам, — резюмировал основатель Microsoft. Также он предупредил, что обеспечение равного доступа к прививкам от коронавируса сейчас является главной задачей, сообщает РИА Новости.

Ранее Билл Гейтс заявил о расторжении брака с супругой.

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