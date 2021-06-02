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Психолог рассказал о важности отдыха от работы
Фото: pixabay.com

Психолог рассказал о важности отдыха от работы

Елена Фролова

Общество

Для большинства людей выходные становятся не только радостью. Некоторым они приносят несчастье. Настроение портит многообразие выбора в отношении досуга, а также постоянные и внезапные звонки по работе. По словам руководителя «Международного центра психофизиологических исследований» Максима Коваленко, все это не дает человеку насладиться временем, отведенным на личную жизнь.

Психолог рекомендует перед началом отдыха четко расставить приоритеты собственной рабочей деятельности. Также нужно на регулярной основе совершенствоваться в своей сфере деятельности.

— Человек должен научиться работать над собой и отвечать на главные пять вопросов. Зачем ему это надо? Куда он придет? Что от этого хочет? Для кого это делает? Что в итоге должен получить? — пояснил Максим Коваленко.

По его мнению, важно воспитывать подобное мышление и в детях. Таким образом представители подрастающего поколения смогут понять ценность отдыха наряду с работой, отмечает Nation News. Эксперт также добавил, что есть множество способов отдохнуть, главное на это время исключить все рабочие атрибуты – от телефона до электронной почты.

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