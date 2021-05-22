Психолог объяснила, как долгое отсутствие отпуска влияет на человека

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Долгое отсутствие отпуска негативно сказывается на тех людях, которые не могут уйти в него по независящим от них обстоятельствам. Об этом заявила психолог Надежда Акимова.

Бывают ситуации, когда человек предпочитает работать, а не идти в отпуск. Возможно, он копит на путевку получше или же хочет раньше вернуть долги. В этом случае на отношение к работе и настроение отсутствие отпуска влияет меньше всего, уверена специалист.

— Есть и другая категория людей, которая работает без отпуска, потому что те даты, когда хотел человек, заняты. Или он не видит смысла брать отпуск. Или он считает, что это его руководитель определяет время его отпуска, — рассказала психолог.

Они тяжело переносят такую ситуацию, часто у них отмечаются проблемы со сном и сильная подверженность стрессу.

— Их день напоминает «день сурка», — подчеркнула психолог.

Если работа перестала приносить удовольствие, необходимо уйти на отдых, приводит слова Акимовой ФАН.

Ранее психолог объяснила, как избавиться от чувства вины.

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