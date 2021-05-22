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Психолог объяснила, как избавиться от чувства вины
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Психолог объяснила, как избавиться от чувства вины

Иван Юминов

Общество

Иногда бывает так, что чувство вины не отпускает человека и становится тяжелой ношей. О способах избавления от нее рассказала психолог, сексолог, гипнотерапевт Алена Малышева.

Сперва, по словам специалиста, нужно осознать вину, понять, откуда она появилась, затем проработать ее и, наконец, освободиться. Помочь может поиск и других негативных эмоций внутри себя — их осознание позволит простить как себя, так и окружающих.

Кроме того, избавиться от чувства вины в такой ситуации может помочь психолог. Эти специалисты знают, как лучше выходить из неприятных ситуаций без подобных чувств. Например, помочь может когнитивно-поведенческая терапия. Используя технику «пирога», психолог способен показать человеку, что его вина гораздо меньше, чем ему казалось ранее. Это позволяет сбросить груз с плеч и начать жить по-новому, приводит слова Малышевой ФАН.

Кроме того, эксперт отметила, что избавиться от чувства вины можно и самостоятельно, так как оно боится действий и стремлений исправить свершенное. Психолог пояснила, человек может все проанализировать, сделать вывод и идти по жизни дальше, не боясь новых уроков.

Ранее психиатр объяснил, как вести себя при разговоре с агрессивными людьми.

Читайте также: Полюбить себя в качестве жертвы: как научиться прощать

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