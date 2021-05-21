Полюбить себя в качестве жертвы: как научиться прощать

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Считается, что обиды приводят к застреванию в той или иной ситуации и являются причиной переживаний. А еще обиды имеют особенность накапливаться и мешать жить тому, кому они были нанесены. Специалист по радикальному прощению, психолог Татьяна Власевская рассказала, как избавиться от застарелых обид.

Чтобы избавиться от обиды и научиться прощать, в радикальном прощении используется «Анкета избавления от чувства обиды № 2». Анкета построена так, что на первоначальном этапе наша задача — полюбить себя в качестве жертвы, рассказать, за что мы обижаемся на того или иного человека. При этом необходимо назвать чувства, которые мы испытываем, когда нас обижают: это могут быть безысходность, злость, ярость, гнев, растерянность. Все они делятся на чувства, которые дают энергию и не дают. Чувство грусти, отчаяние и безысходность, когда человек впадает в ступор, не дают энергии. А вот злость, ярость, гнев — это энергетические эмоции. Поэтому их нужно прожить заново: со всей страстью описать ситуацию, которая вас вывела из себя, или охарактеризовать человека, придать окраску его поступкам, словам, действиям, присвоить ему такие качества, как хамство, подлость, вероломство и т. д.

Следующий шаг при заполнении анкеты — это признать свою человеческую природу: всем нам свойственно испытывать эмоции и выражать их. И совершенно неважно, какие это эмоции: радость, счастье, злость или обида.

Анкета построена так, чтобы показать, что мы в первую очередь — духовные существа, проживающие опыт в человеческом теле. Все, что с нами происходит, — это не просто опыт, а божественный замысел. Как будто какой-то сценарист создал сценарий, и ваша душа решила сыграть в нем свою роль, а душа обидчика — свою. Вы встретились, вступили во взаимодействие и вместе прожили ситуацию, которая была необходима прежде всего для вашего духовного роста: чтобы ваша душа перешла на новый уровень и приобрела новые качества.

Например, вы обвинили своего обидчика в подлости, однако за этим качеством скрывается борьба за выживание. Подлость можно использовать во благо: Иван Сусанин поступил подло с поляками, но во благо своих соотечественников. То есть любая ситуация не должна рассматриваться однобоко: большинство условно негативных качеств можно посмотреть под другим углом, и они уже не будут выглядеть со знаком «минус». В результате проделанной работы над собой вы понимаете, что прощать вам некого: нельзя простить артиста за то, что он сыграл отрицательного персонажа. Вам через боль показали вашу теневую сторону, которую вы тоже используете, но не принимаете в себе. Как говорится, не суди, да не судим будешь.

Анкета радикального прощения показывает, что в вас, так же как и в вашем обидчике, присутствуют определенные качества, которые вы не принимаете в себе или прячете от себя. После принятия этих качеств вы понимаете, что прощать вам некого. Суть метода радикального прощения заключается в том, чтобы осознать простую истину, которая заключается в том, что ваш обидчик является вашим отражением.

Традиционное прощение всегда построено на том, что тот, кто прощает, ставит себя выше того, кому он дарует прощение. Следовательно, он занимает родительскую позицию в этой ситуации. Но родитель не может прощать своего ребенка, так как обижаться на ребенка — значит обижаться на самого себя и прощать самого себя. Ведь дети — это наша часть. Поэтому обида на ребенка сравнима с обидой на собственный палец. И в этой ситуации необходимо посмотреть на себя, осознать, что ребенок является нашим отражением. Следовательно, вопрос, прощать или не прощать, в духовном плане не стоит в принципе.

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