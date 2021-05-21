Психолог работает с классом, ученик которого угрожал изнасиловать педагога в Таганроге

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Психолог работает с классом, ученик которого угрожал изнасилованием преподавательнице в Таганроге. Об этом сообщили в областном министерстве общего и профессионального образования в пятницу, 21 мая.

— В настоящее время руководство школы принимает меры, предусмотренные федеральным законом № 120-ФЗ «О системе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Психологом ведется работа с классом, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что ученик третьего класса в Таганроге вышел к доске и стал угрожать педагогу изнасилованием. Под смешки и подбадривания одноклассников мальчик начал закатывать рукава.

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