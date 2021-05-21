«Был спокойным»: школьница рассказала о напавшем на учителя подростке в Пермском крае

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Подросток, который напал с ножом на учительницу во время урока в пермских Березниках, был спокойным и не конфликтовал со сверстниками. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» рассказала школьница, которая учится с юношей в одном потоке.

— Не могу сказать, что у него было много друзей, но вот никогда раньше он не говорил о том, что хочет кого-то убить. Мы даже представить не могли, что у него в голове могут быть такие мысли — об убийстве или смерти, — отметила Екатерина (имя изменено — прим. «ВМ»).

По ее словам, над 17-летним нападавшим никто не издевался. С виду он ничем не отличался от остальных мальчиков. Также школьница подтвердила, что пострадавшая ставила подростку плохие оценки, что, по ее словам, «вероятно, и разозлило его».

Ранее сообщалось, что появились подробности нападения на учительницу в Пермском крае.

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