Эксперт назвал пять правил инвестирования

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Аналитик, эксперт по акциям Дмитрий Донецкий разъяснил основные правила грамотного инвестирования, а также как не стать жертвой злоумышленников.

По его словам, во время приобретения любой компании, биржевого инвестиционного фонда и его паев (ETF) либо облигаций важно сначала разобраться, что из себя представляет это приобретение.

— Первое правило инвестирования — не покупай, не разобравшись. Если речь идет об акции, то нужно выяснить, какими финансовыми показателями она обладает. То есть нужно понимать, на что идет ставка: на рост или дивиденды, — рассказал аналитик.

При этом он добавил, что инвестирование не является покупкой компаний навсегда. Как пояснил эксперт, второе правило гласит: «Инвестирование не равно покупай и держи», отмечает Nation News. В данном вопросе стоит проявить внимательность и держать руку на пульсе, чтобы быть готовым к продаже. Третий закон инвестирования заключается в своеобразном девизе участников рынка: «Будь готов к потере капитала».

— Инвестиции всегда стоят со знаком равно с рисками. Поэтому вкладывать нужно столько, сколько человек не побоится потерять, — подчеркнул Дмитрий Донецкий.

Следующее правило звучит так – «Всегда будь готов к кризису». Он случается неожиданно, как это было весной 2020 года на фоне пандемии. Для того чтобы не оказаться за бортом в этот момент, нужно уметь правильно распределять свои активы.

Последний пункт: «Инвестиции – это не спринт, а марафон», означает, что вкладчик не должен ожидать прибыль в первый месяц, так как это «долгосрочная история с соблюдением правил».

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