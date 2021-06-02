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Сергей Собянин заявил о начале строительства детско-взрослой поликлиники в Свиблове
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин заявил о начале строительства детско-взрослой поликлиники в Свиблове

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Уржумская улица Карта всех событий

Началось строительство детско-взрослой поликлиники в столичном районе Свиблово. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Здание будет расположено на Уржумской улице. Сергей Собянин подчеркнул, что о строительстве поликлиники в районе неоднократно просили местные жители, поэтому проект начали реализовывать.

— Всего на ближайшие три года мы запланировали строительство 30 поликлиник за счет бюджета, — добавил глава города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что центр биатлона в районе Митино планируют открыть в августе. По словам мэра, возле центра могут также создать специальную трассу для биатлонистов.

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поликлиникаСергей Собянинстроительство
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