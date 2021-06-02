Сергей Собянин: Центр биатлона в районе Митино планируют открыть в августе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий

Центр биатлона «Новая звезда» планируют открыть в столице в августе 2021 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 июня.

Площадь объекта составляет 8,8 тысячи квадратных метров. По словам главы города, возле центра могут также создать специальную трассу для биатлонистов.

— Тут будет школа биатлона, тренировки. Здесь будет хорошо тренироваться. Открытие центра биатлона «Новая звезда» в Митине запланировано на август 2021 года, — отметил Сергей Собянин.

В спортивном комплексе будут проводить круглогодичную подготовку по гандболу, биатлону, лыжным гонкам и спортивному ориентированию. В здании планируют открыть первый в Москве стрелковый тир, стрелковые галереи, тренажерные залы, универсальный игровой зал и другие спортивные пространства, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что четырнадцать домов включены в программу реновации в столичном районе Митино.

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