Эксперты обсудили, что делать, если приходят квитанции с долгами по ЖКХ

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Проблему неправильных платежек, в которых указаны даты прошлых лет, обсудили исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы Вера Москвина и руководитель практики в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

Некоторые россияне стали получать квитанции по оплате коммунальных услуг, где указаны многолетние долги. По мнению Веры Москвиной, в таком случае гражданам для начала нужно проверить правомерность данного платежного документа. То есть перед оплатой, по ее мнению, нужно разобраться, действительно ли есть такая задолженность.

В свою очередь Сергей Сергеев придерживается другого мнения, отмечает «Царьград». По его словам, срок исковой давности равен трем годам. То есть платежный документ не могут выставлять за период трехлетней давности и старше.

— Подобную квитанцию человек не обязан оплачивать. Однако нюанс заключается в том, что срок исковой давности в России применяется только судом и лишь по заявлению стороны, — подчеркнул Сергей Сергеев.

Эксперты сошлись во мнении о том, что подобный долг можно снять только по судебному приказу.

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