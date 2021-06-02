Астролог рассказала, какие знаки почувствуют влияние Венеры, перешедшей в Рака

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Начиная со второго дня лета Венера переходит в созвездие Рака и будет там находиться до 27 июня. Астролог Анастасия Широкова объяснила, чего стоит ждать разным знакам зодиака от этого события.

Венера считается в астрологии планетой любви и красоты. Она помогает достичь гармонии и вобрать в себя энергию мира, считает специалист.

— Если в вашей натальной карте есть Венера в Раке, значит, вы сейчас проживаете ее возвращение. Это очень интересный и важный период, который случается раз в год, и в этот момент вы заново проживаете все то, что эта планета привносит в вашу жизнь, — рассказала она.

Анастасия Широкова сказала, что в натальной карте скорее всего есть Венера, если вы принадлежите к Тельцам, Близнецам, Ракам, Львам или Девам. Это связано с тем, что планета обычно не отходит далеко от Солнца.

Она рассказала, что люди с Венерой в натальной карте — очень тонкие натуры.

— Такие люди обычно нежные, впечатлительные натуры, тонко чувствующие настроения людей. Они обычно очень творческие, очень домашние. Но при этом им часто свойственны капризы, а на фоне ранимости — склонность ко всяким злоупотреблениям. Особенно по причине несчастной любви, которую люди с Венерой в Раке переживают очень сложно, — отметила специалист.

Кроме того, она назвала те знаки, которые тоже окажутся под влиянием планеты. Это водные знаки — Рак, Скорпион, и Рыбы, и земные — Телец, Дева и Козерог. Они должны почувствовать прилив сил, сообщает 5-tv.ru.

— Знакам же Огня и Воздуха, чтобы максимально реализовать энергию транзитной Венеры, в этом месяце стоит заняться домом, уделить внимание семье, особенно детям и женщинам, за благополучие которых в астрологии отвечает Луна, — советует астролог.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом.

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