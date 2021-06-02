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Неизвестный отобрал у москвича 200 тысяч рублей на парковке у магазина
Фото: exp.mos.ru

Неизвестный отобрал у москвича 200 тысяч рублей на парковке у магазина

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Столичные оперативники задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в грабеже на парковке. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Инцидент произошел у магазина в поселке Коммунарка. Потерпевший рассказал полицейским, что с ним заговорил неизвестный. В какой-то момент злоумышленник похитил у него 200 тысяч рублей и скрылся на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители проверяют, причастен ли он к аналогичным преступлениям на территории Московского региона.

Ранее «ВМ» сообщала, что трое грабителей похитили у менеджера компании 9 миллионов рублей в Москве.

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