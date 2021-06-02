Эксперт рассказала, что делать, если соседи шумят

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Люди, проживающие в многоквартирных домах, обязаны учитывать интересы и права соседей. Как поступать, если в ближайших квартирах шумят, рассказала координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Тульской области Елена Панова.

— В первую очередь надо вызвать сотрудника Роспотребнадзора, который измерит уровень шума. Потом нужно предъявить экспертное заключение соседям. Есть вероятность, что создавшуюся проблему удастся решить мирным путем, — пояснила эксперт.

В обратном случае человек может смело идти и подавать исковое заявление в суд. В случае если соседи шумят ночью, нужно вызывать полицию, посоветовала Панова. Шумные работы официально разрешены с 7 до 23 часов. При этом допустимый уровень децибелов не должен превышать 55 пунктов, отмечает ФАН.

Кроме того, важно знать, что в разных российских городах могут действовать свои правила тишины.

— Плач ребенка, скрип полов и звон посуды считаются бытовыми, поэтому привлечь за это к ответственности не получится, — подчеркнула Елена Панова.

Помимо нарушения тишины, в многоквартирных нельзя распивать спиртные напитки в местах общественного пользования. Речь идет о лифтах, подъездах и детских площадках. Штраф за это может составить до 1,5 тысячи рублей.

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