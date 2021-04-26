Эксперт предупредила о новых штрафах для хозяев квартир

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В России в 2021 году появились новые штрафы для владельцев квартир. Об этом рассказала заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская.

Эксперт напомнила об уже существовавших прежде штрафах для хозяев жилья — прежде всего за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Дубровская отметила, что не стоит дожидаться накопления долгов, поскольку гасить их с учетом пени окажется дороже, чем своевременно оплатить счета.

Штрафы также взимаются за просрочку замены счетчиков. Сроки действия приборов указывают в паспорте, где также должна стоять отметка обслуживающей̆ организации. Не нужно забывать и про голограммы, которые наклеены на счетчиках или пломбах — в случае нарушения их целостности гражданину может грозить штраф от пяти тысяч рублей.

Появился штраф за нарушение правил утилизации опасного мусора. Лампы и батарейки следует сдавать в специальные пункты приема. Тем, кто выбросит опасный мусор в обычные баки или урны, грозят штрафы до двух тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для предпринимателей, предупредила Дубровская.

Специалист также рассказала про штрафы за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, различные малые архитектурные формы). За вандализм будут наказывать штрафом на сумму от 500 рублей.

Наконец, остаются в силе нормы по обеспечению спокойствия жителей многоквартирных домов. Если соседи ведут себя шумно или делают ремонт в неположенное время, им также может грозить административная ответственность, рассказала эксперт агентству «Прайм».

Ранее юрист предупредил дачников о штрафах за неправильную установку забора.

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