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Юрист предупредил дачников о штрафах за неправильную установку забора
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Юрист предупредил дачников о штрафах за неправильную установку забора

Юлия Курганова

Общество

Установка забора, который препятствует поступлению света на соседский участок, может грозить штрафом. Об этом сообщила член ассоциации юристов РФ Александра Обрывко.

Она отметила, что правило высотности забора чаще всего нарушают лица, которые недавно построили дом и хотят оградить свой дачный участок от посторонних глаз и лишнего шума.

— Действующими правилами утверждено, что рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. Ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50 процентов. В случае, если соседи обратятся в суд, то вам может грозить штраф до пяти тысяч рублей или предписание убрать забор, — рассказала юрист.

Она добавила, что эта мера распространяется только на забор между соседскими участками, и при обоюдном письменном согласии владельцев участков возможно устройство ограждений других типов или их отсутствие. Такое согласие нужно согласовать с правлением СНТ на случай обращения в суд одной из сторон.

Еще одним распространенным нарушением является неправильная установка забора. В результате чего происходит невольный самозахват соседской территории. Кроме предписания о демонтаже забора, владельца могут обязать выплатить штраф в размере до 1,5 процента от кадастровой стоимости, но не менее пяти тысяч рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей для юридических.

Также Обрывко назвала третье нарушение — это содержанию заборов в надлежащем виде. Она отметила, что за него штрафы небольшие и устанавливаются на региональном уровне. Обычно они составляют 500 рублей, или хозяина дачного участка обязывают привести забор в соответствующий вид, передает РИА Недвижимость.

Читайте также: МЧС напомнило дачникам об обязанностях и штрафах

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