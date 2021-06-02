Городские службы начали устранять размыв грунта на севере Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Головинское шоссе, 8А Карта всех событий

На севере Москвы произошел размыв грунта во время гидравлических испытаний. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Грунт размыло в районе дома 8а на Головинском шоссе в среду, 2 июня. Уточняется, что в настоящее время на месте работают городские службы.

— После окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Одна из необходимых мер — гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций, — говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что принятые меры позволяют выявлять и устранять проблемы с тепловыми сетями.

Ранее сообщалось, что пять столичных набережных отремонтируют до середины ноября.

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