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Городские службы начали устранять размыв грунта на севере Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Городские службы начали устранять размыв грунта на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Головинское шоссе, 8А Карта всех событий

На севере Москвы произошел размыв грунта во время гидравлических испытаний. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Грунт размыло в районе дома 8а на Головинском шоссе в среду, 2 июня. Уточняется, что в настоящее время на месте работают городские службы.

— После окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Одна из необходимых мер — гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций, — говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что принятые меры позволяют выявлять и устранять проблемы с тепловыми сетями.

Ранее сообщалось, что пять столичных набережных отремонтируют до середины ноября.

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