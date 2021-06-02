Сухая и солнечная погода придет в столичный регион на выходных

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и Подмосковье ожидается солнечная и сухая погода в выходные, 5 и 6 июня. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» в среду, 2 июня.

По словам синоптиков, до конца текущей недели в регионе будет активен антициклон, из-за которого установится сухая и солнечная погода. Отмечается, что температура воздуха начнет повышаться и достигнет климатической нормы.

— В четверг в столице — 20–22 градуса, в Подмосковье — 17–22. В канун выходных показания термометров поднимутся на 1–1,5 градуса. В течение выходных в ночное время потеплеет до 7–12 градусов, днем — до 22–27, — говорится в сообщении.

При этом 6 июня в небе над Москвой будет наблюдаться большое скопление облаков из-за приближения малоактивных атмосферных фронтов с юга, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди.

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