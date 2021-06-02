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Россия будет помогать ЦАР в обеспечении безопасности
Фото: МИД РФ

Россия будет помогать ЦАР в обеспечении безопасности

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Москва намерена помогать Центральноафриканской Республике в обеспечении безопасности и гражданского единства. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Договоренности были достигнуты на встрече замглавы дипведомства Михаила Богданова с премьер-министром ЦАР Фирменом Нгребадой. Представители двух государств встретились на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Как прозвучало, Москва и Банги настроены на углубление политического диалога, а также наращивание сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Ранее посол МИД РФ объяснил, зачем Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике.

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Центрально-Африканская Республика (ЦАР)МИД РФвстреча
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