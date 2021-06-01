Посол МИД РФ объяснил, зачем Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике

Фото: Минобороны РФ

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы обеспечить свою обороноспособность. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что в июне на саммите будут обсуждать наращивание Россией военных возможностей в Арктике. Представитель альянса отметила, что за последние годы РФ «значительно модернизировала свой флот и внедрила новые образцы оружия».

По словам Корчунова, РФ восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы обеспечить поступательное социально-экономического развитие региона.

— Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны, — добавил Корчунов.

Он подчеркнул, что российская военная активность в Арктической зоне не нарушает международных обязательств, о чем ранее заявляли представители страны. По мнению Корчунова, развитие военной инфраструктуры не угрожает безопасности других арктических государств, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия построила на арктическом острове Земля Александры в Архангельской области взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов. Длина ВПП составила 3,5 километра, до этого полосы такой протяженности в российской Арктике не строились.

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