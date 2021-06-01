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Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
Фото: Администрация президента РФ

Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россия устала от конфронтации с Западом, однако все еще можно вернуть. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, конфронтацию раскрутила не Россия. Медведев подчеркнул, что российским властям не нравится сложившаяся ситуация, многие устали от существующих международных отношений.

Он добавил, что Запад решил «дотла» разрушить отношения с Россией на фоне крымского вопроса.

— Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали, — заявил заместитель председателя Совбеза РФ.

При этом Медведев уточнил, что в отношениях с Западом «все можно вернуть». Он сообщил, что Россия не отсекает все пути общения с другими государствами в отличие от Евросоюза и США, которые начали вводить индивидуальные санкции.

Медведев заключил, что в настоящее время отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством.

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Дмитрий Медведевотношения между странамиРоссия и Запад
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