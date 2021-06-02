«В чистом виде»: фитнес-эксперт назвала самую эффективную тренировку для сжигания жира
Избавиться от лишних килограммов лучше всего помогает аэробная тренировка. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-эксперт, тренер и телеведущая Арина Скоромная.
По ее словам, аэробная тренировка подразумевает кардионагрузки с помощью бега, велоспорта и иных интенсивных активностей.
— Это жиросжигание в чистом виде, — заявила собеседница «ВМ».
Во время аэробных занятий сердечный ритм разгоняется до 130–140 ударов в минуту — в этом диапазоне жир лучше всего сжигается во взаимодействии с кислородом, пояснила эксперт. Она подчеркнула, что тренироваться желательно при чистом, а не «спертом» воздухе.
Читайте также: Эксперт назвал упражнения, которые позволят дома подготовиться к лету