Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«В чистом виде»: фитнес-эксперт назвала самую эффективную тренировку для сжигания жира
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

«В чистом виде»: фитнес-эксперт назвала самую эффективную тренировку для сжигания жира

Ростислав Зубков

Здоровье

Избавиться от лишних килограммов лучше всего помогает аэробная тренировка. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-эксперт, тренер и телеведущая Арина Скоромная.

По ее словам, аэробная тренировка подразумевает кардионагрузки с помощью бега, велоспорта и иных интенсивных активностей.

— Это жиросжигание в чистом виде, — заявила собеседница «ВМ».

Во время аэробных занятий сердечный ритм разгоняется до 130–140 ударов в минуту — в этом диапазоне жир лучше всего сжигается во взаимодействии с кислородом, пояснила эксперт. Она подчеркнула, что тренироваться желательно при чистом, а не «спертом» воздухе.

Читайте также: Эксперт назвал упражнения, которые позволят дома подготовиться к лету

тренировкапохудениежир
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте