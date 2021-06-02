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«Блеск в глазах и улыбка на лице»: Макеева сравнила прошлый брак мужа с нынешним
Фото: instagram/makeevan

«Блеск в глазах и улыбка на лице»: Макеева сравнила прошлый брак мужа с нынешним

Михаил Алимов

Звезды

Актриса Анастасия Макеева сравнила, как выглядел ее муж Роман Мальков в прошлом браке и сейчас. И нелестно отозвалась о его внешнем виде в прошлом, подчеркнув, что считает главным проявлением любви заботу о партнере.

— Посмотрите, что делает любовь с мужчиной! Мое желание о нем заботиться — и у него блеск в глазах и улыбка на лице. Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее, в одной и той же майке, — отметила актриса при сравнении двух фотографий мужа — до брака с ней и после.

Она привела в пример свою маму, которая несколько раз спасала мужа от верной смерти и всегда тщательно о нем заботилась.

— Стригла мама всю жизнь папу сама — он не хотел идти в салон. Одежду тоже ему покупала. Кошелек всегда в нашей семье был один: и папа, и мама работали, никогда не считая, кто приносит больше, оба труженики (по секрету скажу, папа, конечно, больше), — поделилась Макеева в интервью изданию «StarHit».

Напомним, что пара сыграла свадьбу в конце мая, они вместе воспитывают одного ребенка от прошлого брака Малькова. Отношения не обошлись без скандала — бывшая жена обвиняла его в том, что он встречался с актрисой, будучи женатым человеком. Также она заявляла, что он альфонс и не платит алименты на троих детей, после чего обратилась в суд.

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