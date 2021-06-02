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«Я реально это вижу»: Прусикин и Таюрская опубликовали совместное фото
Илья Прусикин и Софья Таюрская / Фото: Instagram/ Илья Прусикин

«Я реально это вижу»: Прусикин и Таюрская опубликовали совместное фото

Михаил Алимов

Звезды

Солисты коллектива Little Big опубликовали совместную фотографию. Илья Прусикин таким образом подлил масла в огонь сплетен об их отношениях в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты коллектива были в шоке, ведь многие еще не знали, что ранее Таюрская рассказала об их романе с Прусикиным. Подписчики и многие знаменитости оставили комментарии под фото.

Например, рэпер Моргенштерн иронично спросил: «Илья, зачем ты разрушил Сонину семью?». Он шутливо переиначил обвинения солистки коллектива Little Big в разрушении семьи Прусикиных, которая недавно распалась.

«Я реально это вижу»; «Пусть у вас все будет хорошо»; «Какие же вы милые», — поклонники группы были удивлены и искренне рады за вокалистов.

Ранее экс-жена Ильича прокомментировала его роман с Таюрской.

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Little BigИлья Прусикинроман
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