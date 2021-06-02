Тележурналист Евгений Попов поддержал идею об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки

Фото: Мария Попова

Евгений Попов, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», поддержал законопроект, обязывающий производителей пластиковой упаковки полностью утилизировать ее после использования. По его мнению, это позволит значительно снизить ущерб природе и будет способствовать улучшению здоровья жителей, что особенно это актуально для Москвы и других крупных городов.

— Переработка позволяет сделать пластик почти безвредным для окружающей среды. Из него производят строительные материалы, дорожное покрытие и много других полезных вещей. При правильном подходе использование пластика становится практически безотходным, — заметил Попов.

Журналист считает, что эффективность переработки пластиковой продукции во многом будет зависеть от экологической грамотности россиян:

— Ежегодно каждый человек выбрасывает около полутонны отходов, более половины из них можно использовать вторично. Сейчас появились новые технологии, строятся предприятия по сортировке и переработке. Но людям следует серьезно отнестись к этой проблеме.

По словам лидера экологического волонтерского движения «Зеленые Раменки» Татьяны Орловой, работа активистов по просвещению требует немало усилий.

— У людей существует очень много мифов по поводу утилизации мусора. Если просто установить плакаты и контейнеры для раздельного сбора – ситуация не изменится. Нужна многолетняя и кропотливая разъяснительная работа. Жители должны понимать, во что превратится их пластиковая бутылка, а также какие последствия будут из-за пренебрежительного отношения к природе, — подчеркивает Орлова.

Также требуется комплексная работа с производителями пластика, отметил Попов.

— Что касается изготовителей пластика, предлагаю активнее использовать зарубежный опыт и значительно увеличить штрафы для нарушителей экологических норм. Одновременно надо поощрять те компании, которые будут заниматься вторичной переработкой своей продукции, — считает Евгений Попов.

Член Совета Федерации Андрей Кутепов разработал законопроект, обязывающий производителей товаров с 2022 года утилизировать 100% выпущенной упаковки после утраты ее потребительских свойств. Сейчас нормы утилизации по разным типам упаковки составляют от 10 до 45%. По оценкам специалистов, пластиковая упаковка составляет около 50% всех твердых бытовых отходов.