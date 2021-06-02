Хиромант рассказал, как по линиям на ладони определить будущую профессию

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Профессиональный хиромант Иван Громов объяснил, как по линиям на ладони узнать свою судьбу и найти призвание. Необходимо присмотреться к правой руке, отметил специалист.

У каждого человека на руках есть отметины, которые свидетельствуют о его ключевых навыках.

Во-первых, это вторая сверху горизонтальная полоска — так называемая «линия головы». Она начинается между большим и указательным пальцем. Хиромант уверен, что если она длинная и пересекается посередине под прямым углом с «линией судьбы», то человеку с таким ее расположением стоит рассматривать работу в офисе.

— Это часто указывает на человека, стезя которого — работа с информацией, числами. Это бухгалтеры, юристы, аналитики, экономисты, — перечислил профессии эксперт.

Если у вас есть вертикальные полосы под мизинцем, значит, вы склонны к сопереживанию и помощи людям. Иван Громов сказал, что это «линии Самаритян» и их обладатели могут работать врачами, массажистами, мастерами маникюра или визажистами.

«Линия судьбы» — это вертикальная полоса на ладони. Если она смещена влево и у вас длинный и мощный мизинец, можно надеяться на успех в сфере коммерции, услуг или продажи самодельных вещей, считает хиромант.

Также он добавил, что если на правой ладони хорошо развит указательный палец, то у вас выдающиеся лидерские качества, сообщает 5-tv.ru.

— Если под указательным пальцем, на «холме Юпитера», есть квадрат, то это часто называется «квадратом учителя» — сейчас огромное количество разных курсов, особенно в интернете, поэтому есть смысл попробовать реализовать себя именно в этой сфере, — резюмировал специалист.

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