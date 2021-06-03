Почти 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий
В ночь на четверг, 3 июня, в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 39 авиарейсов.
В Домодедове пять рейсов отменили и четыре задержали. В Шереметьеве четыре рейса отменены, еще один задержан. В аэропорту Внуково отменили 24 рейса и задержали один.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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