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Минтранс ФРГ сообщил о причине отмены рейсов из России в Германию
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Минтранс ФРГ сообщил о причине отмены рейсов из России в Германию

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Рейсы из России в Германию отменили из-за того, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне. Об этом рассказали в Минтрансе ФРГ в среду, 2 июня.

В ведомстве уточнили, что отмена коснулась трех отмененных рейсов «Аэрофлота» во вторник, 1 июня, и четырех — в среду, 2 июня.

— Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полеты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока с российской стороны не последует разрешение, — пояснили в Минтрансе.

Отмечается, что Россия в одностороннем порядке временно останавливала двусторонние соглашения на фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года, а авиасообщение между странами было разрешено лишь в сокращенном количестве, пишет ТАСС.

Ранее, 1 июня, компания S7 приостановила свои полеты в Берлин. Позже свои рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отменила немецкая авиакомпания Lufthansa. Через некоторое время перелеты во Франкфурт и Мюнхен отменил «Аэрофлот».

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