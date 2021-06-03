Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Кандидатам на определенные позиции в Москве предлагают заработную плату до 300 тысяч рублей. К такому выводу аналитики сервиса «Работа.ру», изучив более 30 тысяч вакансий в столичном регионе.

В частности, такую ежемесячную зарплату может получать заместитель руководителя сети салонов красоты, требования к претендентам — высшее образование, опыт работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет.

Помощникам по хозяйству в загородном доме, расположенном в Московской области, обещают зарплату до 280 тысяч рублей в месяц, с проживанием.

До 250 тысяч рублей ежемесячно может зарабатывать успешный претендент на должность дизайнера-консультанта в мебельном салоне или Senior JavaScript Fullstack — разработчик в стартапе.

Зарплату до 250 тысяч рублей готовы выплачивать технику-керамисту в стоматологической лаборатории.

Ежемесячное вознаграждение от 200 тысяч рублей предлагают операционному директору в транспортной компании, сообщает RT.

Ранее были названы вакансии в регионах России с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц.

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