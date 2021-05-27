Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы вакансии в регионах России с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Названы вакансии в регионах России с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц

Юлия Курганова

Рынок труда

Специалисты сервиса «VK Работа» составили список вакансий для работников, которые готовы трудиться вахтовым методом, с заработными платами до почти 200 тысяч рублей.

Так, больше всех предлагают комплектовщику-фасовщику в Архангельской области — 190 тысяч рублей в месяц. На высокооплачиваемую работу может устроиться механик в Сахалинской области, он будет получать 150 тысяч рублей, а также сварщику во Владимирской области готовы платить 135 тысяч рублей.

Самой востребованной специальностью для вахтового метода является строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в Ямало-Ненецком автономном округе, где сотрудникам предлагают 64,4 тысячи рублей в месяц.

В Московской области и Хакасии востребованы комплектовщики-фасовщики, они могут рассчитывать на зарплату в 82 тысячи рублей в месяц.

Также повышенный спрос отмечается на охранников в Ленинградской области — средняя заработная плата для них составляет более 48 тысячи рублей в месяц. Инженерам в Омской области предлагают 66 тысяч рублей, поварам в Бурятии — 53,2 тысячи рублей, пишет «Российская газета».

Ранее были названы пять самых востребованных профессий в России.

Читайте также: Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

российские регионывысокая зарплатавакансии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Все мнения
О проекте