Названы вакансии в регионах России с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц

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Специалисты сервиса «VK Работа» составили список вакансий для работников, которые готовы трудиться вахтовым методом, с заработными платами до почти 200 тысяч рублей.

Так, больше всех предлагают комплектовщику-фасовщику в Архангельской области — 190 тысяч рублей в месяц. На высокооплачиваемую работу может устроиться механик в Сахалинской области, он будет получать 150 тысяч рублей, а также сварщику во Владимирской области готовы платить 135 тысяч рублей.

Самой востребованной специальностью для вахтового метода является строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в Ямало-Ненецком автономном округе, где сотрудникам предлагают 64,4 тысячи рублей в месяц.

В Московской области и Хакасии востребованы комплектовщики-фасовщики, они могут рассчитывать на зарплату в 82 тысячи рублей в месяц.

Также повышенный спрос отмечается на охранников в Ленинградской области — средняя заработная плата для них составляет более 48 тысячи рублей в месяц. Инженерам в Омской области предлагают 66 тысяч рублей, поварам в Бурятии — 53,2 тысячи рублей, пишет «Российская газета».

Ранее были названы пять самых востребованных профессий в России.

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