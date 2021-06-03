Невролог объяснил связь между подергиванием глаза и раком
Нервный тик может предшествовать появлению онкологического заболевания. Об это рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.
По его словам, непроизвольное подергивание верхнего или нижнего века сигнализируют о проблемах центральной и периферической нервной систем.
Подобным образом может проявляться поражение лицевого нерва, онкология головного мозга или другие заболевания. В случае болезни нервный тик может длиться несколько месяцев.
— Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение, — предупредил эксперт.
Евдокимов напомнил, что причиной нервного тика также может быть стресс, недосып, перенапряжение или нарушение обменных процессов в организме, пишет «Пятый канал».
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