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Невролог объяснил связь между подергиванием глаза и раком
Фото: pixabay.com

Невролог объяснил связь между подергиванием глаза и раком

Полина Долганова

Общество

Нервный тик может предшествовать появлению онкологического заболевания. Об это рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

По его словам, непроизвольное подергивание верхнего или нижнего века сигнализируют о проблемах центральной и периферической нервной систем.

Подобным образом может проявляться поражение лицевого нерва, онкология головного мозга или другие заболевания. В случае болезни нервный тик может длиться несколько месяцев.

— Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение, — предупредил эксперт.

Евдокимов напомнил, что причиной нервного тика также может быть стресс, недосып, перенапряжение или нарушение обменных процессов в организме, пишет «Пятый канал».

Ранее врач объяснила, когда следует отказаться от инъекций ботокса.

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