Автоэксперт рассказал, когда лучше всего сдавать на права

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Учиться в автошколе и сдавать на права легче всего летом. Это связано с тем, что дороги в городе свободнее, и у начинающего водителя это вызывает меньше стресса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

— Сдать на права летом получится быстрее и проще, нежели в другое время года. Думаю, и обучение будет более качественным, ведь учеников в автошколах будет меньше, — рассказал эксперт.

Также Славнов отметил, что в теплое время года светлеет раньше, а темнеет позже. Кроме того, дороги в городе суше. Все эти факторы делают обучение для новичков более безопасным и комфортным.

Эксперт также напомнил, что за лето можно научиться управлять не только автомобилем, но и мотоциклом, квадроциклом или снегоходом.

— Возможно получить даже права тракториста-машиниста, а по осени можно будет ездить по болотистым местам, — добавил эксперт.

Он напомнил, что многие автошколы готовят будущих автомобилистов сразу по трем формам: вечерней, выходного дня и дистанционной. Срок обучения в школе зависит и от выбранной формы посещения теоретических и практических занятий и от категории прав, которую хочется получить. Для того чтобы научиться управлять автомобилем, потребуется от полутора до трех месяцев.

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