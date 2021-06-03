Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автоэксперт рассказал, когда лучше всего сдавать на права
Фото: pixabay.com

Автоэксперт рассказал, когда лучше всего сдавать на права

Марина Найденкова

Общество

Учиться в автошколе и сдавать на права легче всего летом. Это связано с тем, что дороги в городе свободнее, и у начинающего водителя это вызывает меньше стресса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

— Сдать на права летом получится быстрее и проще, нежели в другое время года. Думаю, и обучение будет более качественным, ведь учеников в автошколах будет меньше, — рассказал эксперт.

Также Славнов отметил, что в теплое время года светлеет раньше, а темнеет позже. Кроме того, дороги в городе суше. Все эти факторы делают обучение для новичков более безопасным и комфортным.

Эксперт также напомнил, что за лето можно научиться управлять не только автомобилем, но и мотоциклом, квадроциклом или снегоходом.

— Возможно получить даже права тракториста-машиниста, а по осени можно будет ездить по болотистым местам, — добавил эксперт.

Он напомнил, что многие автошколы готовят будущих автомобилистов сразу по трем формам: вечерней, выходного дня и дистанционной. Срок обучения в школе зависит и от выбранной формы посещения теоретических и практических занятий и от категории прав, которую хочется получить. Для того чтобы научиться управлять автомобилем, потребуется от полутора до трех месяцев.

Читайте также: «Начинаешь сам предлагать деньги»: автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

летоавтомобильводительские права
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте