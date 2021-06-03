Два спортивных объекта построят на юго-западе столицы

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Россия, Москва, Остафьевская улица Карта всех событий

Два спортивных объекта появятся на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в четверг, 3 июня.

Как говорится в сообщении, первый участок под строительство находится по адресу улица Остафьевская, Южное Бутово, комплекс «Г». Второй будущий спортивный объект появится на бульваре Дмитрия Донского, владении 12-14. Обе территории относятся к ЮЗАО.

Председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что на территории в течение шести лет планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК).

Площадь сооружения на Остафьевской улице составит 11,2 тысячи квадратных метров, из которых 8,2 тысячи квадратных метров займет футбольное поле. Площадь второго ФОК составит более 5,7 тысячи квадратных метров. На его территории будет бассейн, добавили в пресс-службе.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о завершении проектирования ряда станций Троицкой линии метро, которая строится на юго-западе Москвы.

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