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Травматологический комплекс Больницы имени Пирогова отремонтируют в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Травматологический комплекс Больницы имени Пирогова отремонтируют в Москве

Михаил Алимов

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект, 10к7 Карта всех событий

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай сообщил, что начались ремонтные работы в травматологическом корпусе Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова.

Площадь объекта, уточнили в пресс-службе департамента, составляет 16 тысяч квадратных метров.

— Уже идет демонтаж потолков, напольного покрытия, перегородок, стен, коробов, дверей, систем освещения и электрооборудования, холодного и горячего водоснабжения, сантехнических приборов, санфаянса, — сказал Алексей Сапсай.

Главный врач больницы Алексей Свет поблагодарил правительство Москвы и выразил надежду, что и остальные корпуса в скором времени преобразятся. По его словам, это позволит еще лучше и качественнее лечить пациентов.

Здание расположено по адресу Ленинский проспект, дом 10, корпус 7. Построен корпус в 1985 году, а сама Клиническая городская больница имени Пирогова считается старейшей в Москве: в следующем году ей исполнится 220 лет.

В ходе ремонта обновят фасад и кровлю, поменяют инженерные системы и коммуникации, заменят четыре существующих лифта и дополнительно установят три новых. Территорию вокруг также благоустроят.

В корпусе планируют поставить современное высокотехнологичное оборудование, пояснил главный врач больницы. Завершиться ремонт должен в конце 2022 года, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что дом священников на территории бывшей усадьбы Петровско-Разумовское отреставрируют.

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больницаремонтздравоохранение
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