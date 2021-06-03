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Врач назвал идеальный срок для прохождения вакцинации до отпуска
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач назвал идеальный срок для прохождения вакцинации до отпуска

Елена Фролова

Здоровье

Самое идеальное время для прохождения вакцинации — за месяц до отпуска. Такого мнения придерживается врач медицинской клиники Сергей Длин. По его мнению, за такой срок у человека образуется иммунитет, который обеспечит ему спокойствие во время отдыха и убережет его от излишней нагрузки.

— Лучше рассчитывать все так, чтобы вторая прививка была сделана минимум за две недели до отъезда. Минимальное время до отпуска должно составлять месяц, — подчеркнул эксперт.

По его словам, после получения второго компонента вакцины вступает в силу ряд ограничений. Требуется около одной–двух недель, чтобы человек мог себя спокойно чувствовать во время отдыха. По прошествии этого времени у него уже не будет никаких ограничений, даже на психологическом уровне он будет уверен в своей защите, утверждает доктор.

Особенно внимательно к вопросу вакцинации в доотпускной период должны отнестись пожилые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями, так как они находятся в зоне риска. Как пояснил Сергей Длин, во время вакцинации организм настроен на выработку антител, поэтому перегрузок не должно произойти, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv

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