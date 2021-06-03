Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки в России выявили 8933 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
За прошедшие 24 часа в стране зафиксировали 393 летальных исхода. Полностью выздоровели 9383 пациента.
Москва все еще лидирует по количеству заболевших. За сутки там заболели 2876 человек. На втором месте Санкт-Петербург. В северной столице заболел 841 пациент.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.
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