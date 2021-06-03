Оборудование для тестирования каршеринга «Рули» начали устанавливать в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оборудование устанавливают на машины первых тестировщиков сервиса каршеринга для друзей «Рули». Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Участник тестирования Дмитрий Ольховиков отметил, что сервис позволит столичным водителям не только подзаработать, но и сэкономить на парковке и обслуживании автомобиля.

— Для меня проект «Рули» — это возможность помочь другу и поделиться своим автомобилем, при этом не тратить самое дорогое — время на передачу ключей, — цитирует участника Дмитрия Ольховикова агентство городских новостей «Москва».

Напомним, проект «Рули» был создан в 2021 году в качестве народного каршеринга. С помощью данного проекта жители столицы могут сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым. Тестировщики выставляют объявление об аренде своего автомобиля с заявленными условиями в одноименном приложении.

Ранее владельцы люксовых авто подали заявки на участие в сервисе каршеринга для друзей в Москве.

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