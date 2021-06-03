Песни, танцы и Тепа: «Дискотеку Детского радио» провели для детей в Москве

Фото: пресс-служба Детского радио

Большой музыкально-танцевальный праздник «Дискотека Детского радио» состоялся в Москве в честь Дня защиты детей, 1 июня.

На сцене выступили ведущие и звезды Детского радио. Гости увидели яркие вокальные исполнения и зажигательные танцевальные номера. Мероприятие прошло в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо».

Перед взрослыми и детьми выступили звезда TikTok Милана Хаметова, Марьяна Титова, «Семицветик», а также Space Kids, Нейна, Алена Максимова, KinderStar и «Волшебники двора» и другие. Юные артисты исполнили песни, которые стали хитами радиоэфира.

Фото: пресс-служба Детского радио

Помимо этого, у гостей была уникальная возможность познакомиться с героем детских мюзиклов, добрым хозяином театра «Золотое кольцо» Тепой. Пушистый персонаж давно стал визитной карточкой этого учреждения культуры, потому что приводит в восторг не только юных, но и взрослых зрителей.

Билеты на шоу были разыграны в эфире радиостанции. Чтобы стать счастливым обладателем такого пропуска на праздник, нужно было активно участвовать в викторинах и конкурсах, которые проводили ведущие, а также правильно отвечать на вопросы и выполнять несложные задания.

Те, кто не смог посетить концерт очно, могли посмотреть прямую трансляцию на Instagram-аккаунте @detifm радиостанции.

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