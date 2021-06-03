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«Остались одни бабы»: Глюкоза рассказала, что ее пасынок женился на американке
Фото: instagram/glukozamusic

«Остались одни бабы»: Глюкоза рассказала, что ее пасынок женился на американке

Михаил Алимов

Звезды

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, сообщила, что ее пасынок Александр Чистяков-младший недавно женился на американской девушке по имени Кэссиди.

По словам певицы, избранница сына Александра Чистякова — «потрясающе красивая девушка».

— Она будущий геолог, что сейчас является очень модной профессией. После отъезда Саши в доме остались одни бабы: я, две дочери, к нам еще регулярно приезжают мама и сестра мужа. И когда мы куда-то все вместе выезжаем, то называем его «наш шейх», — рассказала Глюкоза о семейной жизни.

Исполнительница вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова почти 15 лет назад, 16 июня супруги будут праздновать юбилей семейной жизни. У звездной пары есть две общих дочери — Лида и Вера. В интервью изданию Tele.ru Глюкоза рассказала, что планирует родить третьего ребенка.

Ранее певица поделилась милым снимком со своей собакой.

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