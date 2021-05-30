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«У сладкой мордашки день рождения»: Глюкоза поделилась милым снимком со своей собакой
Фото: instagram/glukozamusic

«У сладкой мордашки день рождения»: Глюкоза поделилась милым снимком со своей собакой

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Наталья Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, отмечает день рождения своей собаки Налы. Об этом в воскресенье, 30 мая, звезда рассказала в своем Instagram.

К посту Глюкоза прикрепила милый снимок с домашней любимицей. Певица отметила, что «сладкой мордашке» уже исполнился год.

— Нала, сколько нежности ты принесла в дом! Наверное, столько же, сколько съедено игрушек, тапочек и случайно оставленных носков, — написала Наталья Ионова.

Она добавила, что Нала смогла открыть в каждом члене семьи новые грани любви.

Ранее Глюкоза продемонстрировала фигуру в платье цвета «взбесившейся Барби».

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