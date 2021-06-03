Свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали санитарные вертолеты в Москве за три года

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Столичные экипажи санитарной авиации за три года спасли свыше 1,5 тысячи человек. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

На территории столицы работают пять санитарных вертолетов. Экипажи дежурят на вертолетных площадках четырех городских клинических больниц.

Вертолеты эвакуируют пострадавших в ДТП и в пожарах, экстренно госпитализируют пациентов. Их время прибытия на место происшествия составляет от 10 до 15 минут.

Ранее санитарный вертолет доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу.

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