Свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали санитарные вертолеты в Москве за три года
Столичные экипажи санитарной авиации за три года спасли свыше 1,5 тысячи человек. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
На территории столицы работают пять санитарных вертолетов. Экипажи дежурят на вертолетных площадках четырех городских клинических больниц.
Вертолеты эвакуируют пострадавших в ДТП и в пожарах, экстренно госпитализируют пациентов. Их время прибытия на место происшествия составляет от 10 до 15 минут.
Ранее санитарный вертолет доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу.
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