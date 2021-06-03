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Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в конкурс Каннского фестиваля
Фото: Вечерняя Москва

Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в конкурс Каннского фестиваля

Полина Долганова

Кино

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля. Об этом в среду, 3 июня, сообщил генеральный директор Института Люмьер, Кинофестиваля имени братьев Люмьер и Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

По его словам, в конкурсную программу вошли более 20 кинокартин.

Фремо напомнил, что другая работа Серебренникова под названием «Лето» уже участвовала в программе фестиваля два года назад.

Кроме того, гендиректор сообщил, что пока не знает, сможет ли российский режиссер приехать в Канны, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Музей Победы покажет фильм о холокосте.

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