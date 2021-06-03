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Музей Победы покажет фильм о Холокосте
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы покажет фильм о Холокосте

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы в четверг, 3 июня, продемонстрирует в своих кинотеатрах фильм режиссера Вадима Перельмана «Уроки фарси» о Холокосте.

По сюжету, еврей Жиль Кремье выдает себя за перса, чтобы выжить в концлагере. Он должен научить заведующего кухней немца Клауса Коха фарси, сам не зная этого языка.

Драма «Уроки фарси» впервые была показана на Берлинском кинофестивале 2020 года. Главные роли в картине исполнили немецкий актер Ларс Айдингер в роли Коха и аргентинский актер Науэль Перес Бискаярт.

Перед кинопоказом выступит киновед и кинокритик Геннадий Ходос. Начало показа в кинотеатрах «Поклонка» и «Конев» — в 16:00. Вход по предварительной регистрации на сайте кинотеатра «Поклонка».

Ранее сообщалось, что в Московской области будут работать около полусотни летних кинотеатров.

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