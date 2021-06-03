Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Отвечавшего за строительство космодрома Восточный замглавы Роскосмоса уволили
Фото: Минобороны РФ

Отвечавшего за строительство космодрома Восточный замглавы Роскосмоса уволили

Полина Долганова

Внутренняя политика

Заместитель генерального директора Роскосмоса по строительству, в том числе космодрома Восточный, уволен. Новую кандидатуру предложат на наблюдательном совете 9 июня. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Я насколько знаю, заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности, — сказал Борисов в эфире телеканала РБК.

По его словам, данный вопрос будет подробно разбираться. Обсуждения в основном будут касаться новой кандидатуры.

Уточняется, что Юрий Росляк, уступивший свое место в госкорпорации кому-то другому, теперь будет работать в Центре Хруничева. Там он займет позицию заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Ранее сообщалось, что космодром Восточный побил собственный рекорд по количеству пусков. Благодаря запуску спутников OneWeb, которые произошли на космодроме в пятницу, 28 мая, в общей сложности в течение текущего года с Восточного было проведено три пуска.

Читайте также: Дмитрий Рогозин пригласил нового главу NASA в Россию

увольнениеДмитрий Рогозинкосмодром Восточный
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте