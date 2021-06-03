Отвечавшего за строительство космодрома Восточный замглавы Роскосмоса уволили

Фото: Минобороны РФ

Заместитель генерального директора Роскосмоса по строительству, в том числе космодрома Восточный, уволен. Новую кандидатуру предложат на наблюдательном совете 9 июня. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Я насколько знаю, заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности, — сказал Борисов в эфире телеканала РБК.

По его словам, данный вопрос будет подробно разбираться. Обсуждения в основном будут касаться новой кандидатуры.

Уточняется, что Юрий Росляк, уступивший свое место в госкорпорации кому-то другому, теперь будет работать в Центре Хруничева. Там он займет позицию заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Ранее сообщалось, что космодром Восточный побил собственный рекорд по количеству пусков. Благодаря запуску спутников OneWeb, которые произошли на космодроме в пятницу, 28 мая, в общей сложности в течение текущего года с Восточного было проведено три пуска.

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