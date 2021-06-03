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Полиция задержала TikTok-блогера, который «помыл» антисептиком ноги в метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Полиция задержала TikTok-блогера, который «помыл» антисептиком ноги в метро

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

Полиция задержала TikTok-блогера, который «помыл» ноги антисептиком для рук в столичном метро. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

В Сети был опубликован ролик, на котором мужчина использует общественный санитайзер не по назначению в вестибюле метро «Пушкинская». Вскоре правоохранители нашли блогера. Им оказался 23-летний приезжий. Он заявил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

— Молодой человек по имеющимся приметам задержан полицейскими на станции метро «Проспект Вернадского» и доставлен в отдел полиции для разбирательства, — отметили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба УВД на ММ

На правонарушителя составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

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